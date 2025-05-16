Экс-офицер Воздушных сил объяснил, почему Украине крайне необходимо возобновить экспорт оружия

В настоящее время экспорт вооружения из Украины приостановлен. Однако возобновление продажи оружия за границу может многое изменить к лучшему.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сказал 24 Каналу, что даст Украине экспорт оружия.

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Почему Украине нужен экспорт оружия

Авиаэксперт отметил, что обществу нужно понять, что Украине не хватает не оружия, а средств. И возобновление экспорта вооружения существенно повлияет на наши будущие перспективы.

Он пояснил, что FPV-дрон, который мы использовали в начале полномасштабного вторжения, тогда стоил около 300 долларов. Теперь это гораздо более дорогая единица техники, поскольку имеет машинное зрение, разнообразные камеры и различные средства связи.

И есть куда двигаться дальше, потому что дрон на оптоволокне – это была неправильная реакция на его применение со стороны россиян,

– заявил Храпчинский.

По его словам, дрон на оптоволокне должен существовать как единица в том случае, если военные находятся на участке фронта, где нет оперативной информации о радиотехнической обстановке. Однако все-таки стоит делать ставку на более технологичные решения.

И именно благодаря экспорту вооружения и появлению совместных предприятий с европейскими компаниями, добавил он, можно говорить о получении большего опыта и технологичности за счет комплектующих.

Какие возможные перспективы от экспорта оружия

Экс-офицер Воздушных сил отметил, что все деньги, которые будут поступать от продажи нашего оружия за границу, надо урегулировать в законодательной норме – что какая-то сумма инвестируется в перспективные разработки.

Также, по его словам, стоит создать в Украине что-то вроде "инженерной ставки", чтобы, анализируя использование любого вооружения, предлагать видение на 10 шагов вперед: что мы будем использовать на линии боевых столкновений через месяц, через год.

Ведь, заметил авиаэксперт, было прогнозируемое появление у россиян тех самых "Бандеролей". Мы же понимаем, что враг видит, как мы противодействуем "Шахедам", и он будет искать варианты или за счет скорости, или за счет других возможностей.

Поэтому, резюмировал Храпчинский, нужен глубокий анализ и поиск именно комплексных решений для технологического противодействия противнику, который воюет преимущественно количеством.