Украина и Польша договорились найти совместное решение по экспорту зерна
Ситуация по экспорту украинского зерна будет решена. Польская и украинская стороны согласились работать над этим.
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел разговор с Робертом Телусом. Они договорились о совместной работе по решению проблемы экспорта украинского зерна.
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Следующие переговоры будут через несколько дней
Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию. Они договорились найти решение, удовлетворяющее обе страны.
Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта,
– говорится в сообщении.
Следующие переговоры пройдут в ближайшие дни. Там обсудят вопросы с обеих сторон. Также польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.
Украина – Польша: как ситуация с экспортом зерна повлияет на отношения двух государств
- 15 сентября истек срок ограничений, наложенных против украинского зерна. Следовательно, 16 сентября наша страна могла бы снова его экспортировать в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
- Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили ограничения. Украина из-за этого уже подала в ВТО иски.
- На полях Генассамблеи Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, и тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с тонущим, тянущим ко дну спасателя.
- Если ситуация не изменится, то до конца года Украина может потерять около 600 миллионов евро. Об этом на брифинге заявил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета.