Украина в очередной раз унизила российскую ПВО, – экс-работник СБУ назвал последствия взрыва в Крыму

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на военном аэродроме возле Новофедоровки. По словам экспертов, почему-то, несмотря на постоянные угрозы кафиров, там не сработало ПВО, а ВСУ метко попали в военный объект.

Об этом 24 канала рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он говорит, что кафиры уже начали придумывать разные причины взрыва , а в России могут начаться массовые аресты или убийства.

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Эксперт подчеркнул, что оккупанты еще раньше начали оттягивать боекомплекты из оккупированного Херсонщины в Крым, потому что им казалось, что там их никто не достанет. Теперь они будут перетаскивать технику глубже, подальше от админграниц.

Но есть важный момент – сейчас Украина в очередной раз унизила российскую систему противовоздушной обороны, просто "мокрой тряпкой избила по лицу". Я уверен, что сейчас будут большие разборки в россии между властями и производителями ПВО,

– считает Ступак.

По его словам, на эти системы ПВО много нареканий, и там могут быть массовые аресты топ-чиновников этих предприятий от ФСБ.

"Также может быть очередная волна "случайных" смертей этих чиновников", - добавил он.

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