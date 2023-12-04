За диктаторские "законы 16 января" и против Стамбульской конвенции: Шпенов сдает мандат нардепа
Источник:Верховная Рада
Народный депутат Дмитрий Шпенов написал заявление о составлении мандата. Верховная Рада рассмотрит документ на ближайшем пленарном заседании.
Нардеп Шпенов беспартийный. Однако депутат являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок".
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Что известно о сложении полномочий Шпенова
В Верховную Раду Украины поступило заявление от Дмитрия Шпенова о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины,
– написали в Раде.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что заявление депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
Шпенов написал заявление о составлении мандата / Фото Руслана Стефанчука
Следует заметить, что Дмитрий Шпенов баллотировался и был избран в 2019 году в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу, то есть в Днепропетровской области.
Он являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок", членом Комитета по вопросам правовой политики.
Дмитрий Шпенов был нардепом нескольких созывов Верховной Рады:
- в 2007 – 2012 годах – от "Партии регионов";
- в 2012 году – по одномандатному избирательному округу №37 как беспартийный самовыдвиженец. Являлся членом фракции "Оппозиционный блок";
- в 2019 году стал нардепом как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу, внефракционный.
Народный депутат Ярослав Железняк написал, что сейчас в Верховной Раде остается 401 нардеп.
Следует заметить, что буквально 25 ноября сдали мандат нардепа Виталий Данилов от "Батькивщины", 1 декабря – Максим Ефимов, который являлся председателем депутатской группы "Восстановление Украины".
Голосовал против Стамбульской конвенции и за диктаторские "законы 16 января"
- Дмитрий Шпенов, будучи нардепом в 2014 году, голосовал за диктаторские законы 16 января. Они были приняты во время Революции достоинства с грубым нарушением регламента и законодательной инициативы. Более того, они должны были ограничить права граждан, предоставить властям большую свободу, чтобы наказать участников акций протеста, и криминализировать оппозицию и гражданское общество.
- Нардеп Шпенов также в 2022 году был одним из шести депутатов, голосующих против Стамбульской конвенции. Последняя призвана предотвратить насилие в отношении женщин, домашнее насилие и бороться с этими явлениями.
- Кроме того, в конце 2022 года Дмитрий Шпенов проголосовал за "градостроительный" скандальный законопроект 5655. Его принимали сугубо в интересах застройщиков, он нивелировал влияние граждан на восстановление Украины.