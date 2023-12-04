За диктаторские "законы 16 января" и против Стамбульской конвенции: Шпенов сдает мандат нардепа

Народный депутат Дмитрий Шпенов написал заявление о составлении мандата. Верховная Рада рассмотрит документ на ближайшем пленарном заседании.

Нардеп Шпенов беспартийный. Однако депутат являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок".

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Что известно о сложении полномочий Шпенова

В Верховную Раду Украины поступило заявление от Дмитрия Шпенова о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины,

– написали в Раде.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что заявление депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.



Шпенов написал заявление о составлении мандата / Фото Руслана Стефанчука

Следует заметить, что Дмитрий Шпенов баллотировался и был избран в 2019 году в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу, то есть в Днепропетровской области.

Он являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный Блок", членом Комитета по вопросам правовой политики.

Дмитрий Шпенов был нардепом нескольких созывов Верховной Рады:

в 2007 – 2012 годах – от "Партии регионов";

в 2012 году – по одномандатному избирательному округу №37 как беспартийный самовыдвиженец. Являлся членом фракции "Оппозиционный блок";

в 2019 году стал нардепом как беспартийный самовыдвиженец по 37 округу, внефракционный.

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что сейчас в Верховной Раде остается 401 нардеп.

Следует заметить, что буквально 25 ноября сдали мандат нардепа Виталий Данилов от "Батькивщины", 1 декабря – Максим Ефимов, который являлся председателем депутатской группы "Восстановление Украины".

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