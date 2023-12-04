Нардеп Шпенов є безпартійним. Проте депутат був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок".

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Що відомо про складання повноважень Шпенова

До Верховної Ради України надійшла заява від Дмитра Шпенова про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України,

– написали у Раді.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що заяву депутата розглянуть на найближчому пленарному засіданні.



Шпенов написав заяву про складання мандату / Фото Руслана Стефанчука

Варто зауважити, що Дмитро Шпенов балотувався і був обраний у 2019 році до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець за 37-м округом, тобто у Дніпропетровській області.

Він був членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії "Опозиційний Блок", членом Комітету з питань правової політики.

Дмитро Шпенов був нардепом декількох скликань Верховної Ради:

у 2007 – 2012 роках – від "Партії регіонів";

у 2012 році – за одномандатним виборчим округом №37 як безпартійний самовисуванець. Був членом фракції "Опозиційний блок";

у 2019 році – став нардепом як безпартійний самовисуванець за 37 округом, позафракційний.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що тепер у Верховній Раді залишається 401 нардеп.

Варто зауважити, що буквально 25 листопада склав мандат нардепа Віталій Данілов від "Батьківщини", згодом 1 грудня – Максим Єфімов, який був головою депутатської групи "Відновлення України".

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