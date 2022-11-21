Предыдущие графики не действуют: в Одесской области и Киеве вводят экстренные отключения света
Источник:ДТЭК Одесские электросети
После массированных атак врага по критической инфраструктуре в большинстве городов серьезные проблемы с электроэнергией. В некоторых регионах вводятся экстренные отключения света.
В течение выходных в Украине действовали графики стабилизационных отключений. Ранее сообщалось, что экстренных отключений света не ожидается, поскольку энергетическую сеть удалось стабилизировать.
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Какая ситуация в столице
Однако 21 ноября подломили проблемы с энергоснабжением в нескольких регионах. В частности, сообщили, что по указаниям НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные аварийные отключения.
Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована. Позже с расписанием отключений можно будет ознакомиться по ссылке.
Проблемы электроснабжением в Одесской области
В Одесской области вводят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме напряженная и экстренные отключения проводят из-за российских ракетных обстрелов. Это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Также там сообщили, что по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения. Людей просят подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: произвести необходимый запас воды, заранее зарядить гаджеты и павербанки.Обратите внимание! В каких регионах не будет света 21 ноября – читайте в нашем материале.
В Днепропетровской области действуют экстренные отключения света
21 ноября в Днепропетровской области также начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте компании "ДТЭК Днепровские электросети".
Графики стабилизационных и аварийных отключений, составленные ранее, пока не действуют.
Когда Россия может нанести новый удар
- Массированные атаки по инфраструктуре, вероятно, будут продолжаться. В Воздушных Силах ВСУ рассказали, когда Россия может снова атаковать критическую инфраструктуру Украины.
- Там отметили, что после массированных ударов россияне обычно принимают паузу и не атакуют. Это связано с нехваткой ракет.
- У россиян есть разные типы ракет, которыми они атакуют украинские города. И хотя "Искандеров" у них мало, "Калибры" и ракеты типа "Х-1" они продолжают производить.
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