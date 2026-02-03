В ряде областей – аварийные отключения света
- Аварийные отключения света введены в Житомирской, Черкасской областях, Днепровском и Дарницком районах Киева, а также в Харькове и области.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, во время отключений просят выключить устройства из розеток, во избежание скачков напряжения.
В ряде областей Украины во вторник, 3 февраля, ввели аварийные отключения света в результате массированной российской атаки с использованием ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщают ДТЭК, местные облэнерго и областные военные администрации части регионов.
В каких областях ввели аварийные отключения?
"Житомироблэнерго" сообщило о получении команды от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии для области, призвав выключить устройства из розеток во избежание скачков напряжения.
Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины,
– говорится в сообщении.
Черкасская ОВА также отметила, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак 3 февраля с 09:20 в регионе применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго", но одновременно действуют ГПВ.
Днепровский и Дарницкий районы Киева, по данным ДТЭК, также частично подверглись экстренным отключениям электроэнергии в связи с массированной атакой. В случае дополнительных изменений компания пообещала сообщить дополнительно.
Кроме вышеупомянутого, обесточивания в результате обстрелов есть в Харькове и области, там также действуют графики аварийных отключений. В облэнерго заверили, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Какие последствия российской атаки на энергетику?
- В целом этой ночью Россия осуществила масштабный удар по Украине, использовав более 70 ракет и 450 ударных беспилотников, атаковав объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в сразу нескольких областях.
- В результате атаки на юге Одесского региона более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения, повреждены жилые дома и другие объекты. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Также вражеские войска ударили по энергетической инфраструктуре Винницкой области. Из-за попадания возникли пожары. После удара произошло обесточивание 50 населенных в регионе. Все службы работают на местах.
- Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что Россия нанесла удары по ТЭС и ТЭЦ, применив несколько видов баллистического вооружения и крылатых ракет. Эти объекты обеспечивали теплом Киев, Харьков и Днепр.