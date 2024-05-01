Электронная очередь в ТЦК: Минобороны анонсировало важную инновацию

Министерство обороны Украины анонсировало введение "электронной записи". Собственно, для тех граждан, которые хотят воспользоваться услугами территориальных центров комплектования.

На фоне современных вызовов и длинных очередей возле ТЦК Минобороны готовится внедрить электронную очередь для удобства военнообязанных. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко констатировала, что команда ведомства активно работает над этим вопросом.

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От реальных очередей к цифровизации

В то же время Черногоренко отметила, что новый сервис позволит военнообязанным обновлять свои данные без необходимости посещения ТЦК. Это станет возможным благодаря электронному кабинету военнообязанного, запуск которого запланирован на 18 мая.

Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП. Думаю, что сделаем это достаточно быстро. Команда Министерства обороны уже работает над этим. Инструмент, который уже развернут, сможет стать доступным в ближайшее время... Далее проведем консультации с ТЦК и СП и сможем это организовать,

– подчеркнула чиновница.

Заместитель министра акцентировала, что внедрение электронной очереди является ответом на вызовы, связанные с принятием мобилизационного закона. Документ обязывает военнообязанных обновить свои данные в ближайшее время, что повлекло увеличение потребности в посещении ТЦК.

В общем, очевидно, внедрение цифровых инструментов позволит оптимизировать процесс обновления данных и уменьшить нагрузку на центры комплектования.

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