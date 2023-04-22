Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, украинцам не стоит надеяться на протесты в России, лучше помогать ВСУ уничтожать оккупантов.

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"Украине не стоит рассчитывать, что россияне перестанут быть дураками. Наша задача – помогать ВСУ, просить у НАТО еще больше военной поддержки, истребители F-16, артиллерию, оружие", – отметил он.

Цифровая диктатура в России

Давидюк отметил, что когда россияне будут предпринимать попытки протестовать, их бросят на 3 дня в СИЗО. Российские граждане так боятся таких страданий, что готовы идти на войну в Украине, умирать там и приезжать домой в черном пакете.

Россия снова демонстрирует, что это страна рабов и бессознательных граждан, которые скорее умрут, чем проявляют общественную активность. Вообще россияне – фашисты по своей натуре. Смотреть по телевизору на убийства украинцев им приятнее, чем выйти и свергнуть свою преступную власть,

– считает собеседник.

Политолог подчеркнул, что сейчас с этими электронными повестками Россия перешла в режим цифровой диктатуры. В законе прописано, что россияне получат повестки автоматически. Даже если они ее не открывали, то считаются призванными.

"Они перешли в режим цифровой диктатуры. Их цифровые элементы превращаются в смертные сообщения. Программа "Госуслуги" – это разносчик смерти. Сначала приходит сообщение, а через месяц – гроб или черный пакет", – добавил Давыдюк.

Давидюк о е-повестках в России: смотрите видео

Электронные повестки в России: главное