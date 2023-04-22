Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, українцям не варто надіятись на протести у Росії, краще допомагати ЗСУ нищити окупантів.

Дивіться також Воювати відправлять всіх: Путін ухвалив остаточне рішення

"Україні не варто розраховувати, що росіяни перестануть бути дурнями. Наше завдання – допомагати ЗСУ, просити в НАТО ще більше військової підтримки, винищувачі F-16, артилерію, зброю", – зауважив він.

Цифрова диктатура у Росії

Давидюк зазначив, що коли росіяни будуть робити спроби протестувати, їх кинуть на 3 дні у СІЗО. Російські громадяни настільки бояться таких страждань, що готові йти на війну в Україні, помирати там та приїжджати додому у чорному пакеті.

Росія знову демонструє, що це країна рабів та несвідомих громадян, які радше помруть, ніж проявлять якусь суспільну активність. Загалом росіяни – фашисти за своєю натурою. Дивитися по телевізору на вбивства українців їм приємніше, ніж вийти та скинути свою злочинну владу,

– вважає співрозмовник.

Політолог підкреслив, що тепер із цими електронними повістками Росія перейшла у режим цифрової диктатури. У законі прописано, що росіяни отримають повістки автоматично. Навіть якщо вони її не відкривали, то вважаються призваними.

"Вони перейшли у режим цифрової диктатури. Їхні цифрові елементи перетворюються у смертні повідомлення. Програма "Госуслуги" – це розносник смерті. Спочатку приходить повідомлення, а через місяць – гроб або чорний пакет", – додав Давидюк.

Давидюк про е-повістки в Росії: дивіться відео

Електронні повістки в Росії: головне