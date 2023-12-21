Путин поручил использовать электронные повестки в осеннем призыве 2024 года

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв в армию 2024 года по уже упрощенному процессу – россиянам будут вручены электронные повестки.

В Кремле хотят воспользоваться единым реестром повесток раньше обещанного срока, сообщает российское ВВС. Соответствующие правки, а также рассылку электронных повесток и ряд ограничений для получивших их призывников российская госдума приняла еще в апреле.

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Единый реестр военного учета и общедоступный реестр повесток должны заработать в России уже к следующему осеннему призыву. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина Министерству обороны.

Отмечают, что предварительно Путин обещал, что реестр не заработает раньше 2025 года, но очевидно что-то пошло не по плану.

В России будут действовать электронные повестки

Электронные повестки сочтут врученными с момента их появления в личном кабинете. После этого призывникам запрещается уезжать за границу, управлять автомобилем, брать кредиты, быть самозанятым и индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость и автомобиль.

Также военкоматы будут посылать повестки заказными письмами. Повестка дня будет считаться врученной через 7 дней после отправки, даже если человек не получил ее лично.

Военнослужащие также получат право присылать повестки по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. А информацию о призывниках военкоматы смогут получать в вузах, колледжах, избирательных комиссиях, Фонде пенсионного и социального страхования, судах и других государственных ведомствах.

Что там с численностью российской армии

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу хвастался, что в 2023 году российскую армию довели до 1 миллиона 150 тысяч личного состава. Дальше они хотят, чтобы все выросло до 1,5 миллиона военных.

Примечательно, что цифры о 1,5 миллионах личного состава в Кремле озвучивали еще в конце 2022 года.

Впрочем, конечно, мы понимаем, если учесть темпы, которыми российские войска гибнут на войне против Украины, то их численность действительно постоянно следует пополнять.

Заметьте. Путин поручил обеспечить постановку граждан на военный учет без личной явки в военкомат и автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва.