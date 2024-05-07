В е-кабинете военнообязанного нужно будет указать адрес, телефон и email, – Минобороны

С 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Также тогда заработает электронный кабинет военнообязанного.

Нюансы работы электронного кабинета военнообязанного рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Как обновлять данные

По словам Черногоренко, количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%. Для того, чтобы обновить данные в электронном кабинете, нужно будет скачать приложение, авторизоваться и заполнить необходимые поля.

Будет возможность делать это (обновлять данные, – 24 Канал) дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК. Обновить данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за границы,

– объяснила чиновница.

В ведомстве работают над тем, чтобы в приложении была доступна простая и удобная функция – авторизоваться, указать номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания. После этого можно будет получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные о лице есть в реестре.

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