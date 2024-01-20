Электронный кабинет военнообязанных: Костенко объяснил, каковы его возможности

В Украине введут электронный кабинет военнообязанных. Он существенно упростит некоторые процессы по передаче и обновлению информации.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко. Уже была информация, что такой сервис заработает во втором квартале 2024 года.

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Какие изменения будут после появления электронного кабинета военнообязанных

Как отметил Костенко, электронный кабинет военнообязанного будет сервисом, куда будет "стекать" вся информация о человеке из разных баз данных. Сюда входит и налоговая, и пограничная база и т.д. Человек сможет не тратить время, чтобы идти в ТЦК и обновлять информацию о себе.

Все будет туда подтягиваться. Кроме того, человек сможет подавать информацию в этот сервис самостоятельно (и дистанционно – 24 Канал). Если что-то не подтянется, то можно самому это сделать. К примеру, внести данные об изменении места жительства. ТЦК будет видеть, в каком вообще состоянии человек. Можно ли его призывать, или нет,

– сказал Костенко.

Несмотря на это, возможность прийти в военкомат и лично обновить данные будет оставаться. Ведь не все люди имеют доступ к интернету. Особенно это касается прифронтовых территорий.

Пока неизвестно, смогут ли ТЦК отправлять повестки через электронный кабинет военнообязанного. Все зависит от того, примут ли такие правки в законе о мобилизации.

Важно, чтобы была надлежащая защита такой информации. Очевидно, что россияне попытаются взломать эту систему, чтобы вытащить данные о военнообязанных. Однако известно, что конкретно этот реестр будет размещен на территории Украины, а не в "облаке".

Кроме того, согласно недавно принятому законопроекту 10062 Украина сможет размещать некоторые данные в облачных сервисах стран-членов НАТО. Важно подойти к этому вопросу с умом.

Минобороны просило нас с самого начала, чтобы мы позволили держать реестр военнообязанных в облаках за границей. Это – тайная информация. Мы этого не позволили. Но другая информация, к примеру, о системах боевого управления... Таки 228 депутатов проголосовало за это. Теперь информация, имеющая гриф "секретно", может быть передана за границу, чтобы хранилась на серверах частных компаний. Я считаю, что это неправильно,

– сказал Костенко.

По его мнению, важно, чтобы на зарубежные облачные сервисы не передавали важные для Сил обороны данные. Ведь оккупанты явно попытаются их достать.

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