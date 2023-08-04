Россия готовится к массовой мобилизации: у врага большая проблема с резервами
Россия испытывает огромные проблемы – отсутствие резервов. Оккупанты не могут противодействовать украинскому наступлению ни на одном из направлений. Поэтому за последние два месяца россияне начали формировать новые армии.
Такое мнение 24 Каналу выразил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно сил для этих формирований.
Читайте также Их мобилизуют – они бегут: какая ситуация с дезертирством в русской армии
Мобилизационное рабство
Кремлевского диктатора Владимира Путина мало волнуют причины всеобщей мобилизации, ведь он может приказать придумать что-нибудь своим пропагандистам.
На самом деле, то, что мы видим в реальности – Россия готовится к массовой мобилизации, которая может включать более 500 тысяч военнослужащих,
– сказал Самусь.
За последний месяц правительство и законодательные органы страны-террористки приняли ряд законов и правовых актов, формирующих жесткую систему электронной мобилизации.Важно! С 1 января 2024 года призывной возраст в России будет составлять от 18 до 30 лет. Путин запретил военнообязанным гражданам выезд за границу после получения повесток. Также в России предусмотрен ряд штрафов для уклоняющихся от мобилизации людей.
"Например, если человек получил электронную повестку и не явился в указанный срок, то сразу прекращают действовать банковские счета, ограничивается деятельность загранпаспорта и вообще нарушаются права гражданина, пока человек не придет на пункт сбора", – рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
Фактически, уже сейчас все россияне находятся в электронном мобилизационном рабстве и остается лишь дать команду, когда конкретным россиянам придет повестка. В таком случае они будут вынуждены идти в пункты сбора, не имея никакой возможности убежать.
"У них остается несколько недель, так что россиянам пора убегать. Ведь с сентября этой возможности, вероятно, не будет, потому что будет прекращено действие загранпаспортов", – добавил Самусь.
Как Россия готовится к всеобщей мобилизации: смотрите видео
Зачем россиянам мобилизация
Враг пытался переломить ситуацию на поле боя, создавая условия для наступления в Луганской области. Однако Вооруженные Силы выдержали давление и разрушили планы противника.
Сейчас украинская армия вынуждает россиян вбрасывать последние резервы на Бахмутском направлении и на Юге. Это означает, что оккупантам очень нужна мобилизация.
Мобилизация в России: последние новости
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что уже этой осенью в России возможна очередная волна мобилизации. Вероятно, вместо заключенных там будут забирать потенциальных военнообязанных из крупных городов и разных профессий. Это вызовет реальную революционную ситуацию и протесты.
- Издание Financial Times написало, что российский диктатор готовится к более длительной войне. В частности, он принял изменения в закон о мобилизации в России.
- Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины. "Добровольцев" на службу в минобороны поставляют олигархи, включенные в списки санкций Украины и ряда западных стран за поддержку военной агрессии.