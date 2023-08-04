Россия готовится к массовой мобилизации: у врага большая проблема с резервами

Россия испытывает огромные проблемы – отсутствие резервов. Оккупанты не могут противодействовать украинскому наступлению ни на одном из направлений. Поэтому за последние два месяца россияне начали формировать новые армии.

Такое мнение 24 Каналу выразил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно сил для этих формирований.

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Мобилизационное рабство

Кремлевского диктатора Владимира Путина мало волнуют причины всеобщей мобилизации, ведь он может приказать придумать что-нибудь своим пропагандистам.

На самом деле, то, что мы видим в реальности – Россия готовится к массовой мобилизации, которая может включать более 500 тысяч военнослужащих,

– сказал Самусь.

За последний месяц правительство и законодательные органы страны-террористки приняли ряд законов и правовых актов, формирующих жесткую систему электронной мобилизации.

С 1 января 2024 года призывной возраст в России будет составлять от 18 до 30 лет. Путин запретил военнообязанным гражданам выезд за границу после получения повесток. Также в России предусмотрен ряд штрафов для уклоняющихся от мобилизации людей.

"Например, если человек получил электронную повестку и не явился в указанный срок, то сразу прекращают действовать банковские счета, ограничивается деятельность загранпаспорта и вообще нарушаются права гражданина, пока человек не придет на пункт сбора", – рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Фактически, уже сейчас все россияне находятся в электронном мобилизационном рабстве и остается лишь дать команду, когда конкретным россиянам придет повестка. В таком случае они будут вынуждены идти в пункты сбора, не имея никакой возможности убежать.

"У них остается несколько недель, так что россиянам пора убегать. Ведь с сентября этой возможности, вероятно, не будет, потому что будет прекращено действие загранпаспортов", – добавил Самусь.

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Зачем россиянам мобилизация

Враг пытался переломить ситуацию на поле боя, создавая условия для наступления в Луганской области. Однако Вооруженные Силы выдержали давление и разрушили планы противника.

Сейчас украинская армия вынуждает россиян вбрасывать последние резервы на Бахмутском направлении и на Юге. Это означает, что оккупантам очень нужна мобилизация.

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