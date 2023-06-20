В Ивано-Франковске на кладбище появится прокат велосипедов и электросамокатов
Источник:Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив анонсировал появление электросамокатов и велосипедов на городском кладбище в Ивано-Франковске. Их можно будет брать напрокат, чтобы передвигаться по территории кладбища. Мэр впоследствии объяснил такое решение.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своих соцсетях анонсировал появление прокатного транспорта на территории городского кладбища. Он рассказал, о каких именно видах транспорта говорится.
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Зачем нужны электросамокаты на кладбище
Городской голова рассказал о жалобах жителей Ивано-Франковска. Им тяжело передвигаться по кладбищу. По словам Марцинкива, война, развязанная Россией против Украины, значительно расширила территорию кладбища. Поэтому местные власти приняли новое решение.
Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат.
– написал мэр.
По его словам, благодаря этому транспорту люди смогут добраться до могил родственников.
План-схема кладбища в Ивано-Франковске / Фото Руслана Марцинкива
Какой еще транспорт появится на кладбище в Ивано-Франковске
Руслан Марцинкив сообщил, что на кладбище может появиться автобус и дорожные знаки. Этот вопрос сейчас прорабатывает его профильный заместитель Михаил Смушак.
Сам Смушак на брифинге недавно заявлял, что автобус может начать ездить уже в 2023 году. Он добавил, что местные власти планируют как можно быстрее закупить самокаты и велосипеды.
Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые жители восприняли эту новость как анекдот. Другие спрашивали, как пожилые люди будут ездить на самокатах по кладбищу. Также было немало шуток в комментариях. Некоторые пользователи предложили властям закупить ролики, лыжи и катера.
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