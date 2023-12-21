Российская элита скучает по Европе: какое решение придумали пропагандисты
После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, агрессор оказалась в фактической изоляции. В то же время представители российских элит, привыкшие ассоциировать себя с европейцами, скучают по отвернувшейся от России Европе.
Россия уже однозначно взяла курс, нацеленный на Восток. В то же время исследователи из страны-террориста признают, что представители так называемых элит до сих пор страдают европоцентризмом, говорится в тексте 24 Канала.
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"Настоящие европейцы"
Исследователи России не советуют Москве в 2025 – 2030 годах говорить о какой-либо разрядке в отношениях с Европой – чтобы не подпитывать соответствующие настроения влиятельных лиц.
В то же время учитывают также и взгляд тех, кто до сих пор хочет быть европейцем. Для морального удовлетворения таких россиян исследователи требуют обязательно подчеркивать в своей пропаганде, что Россия является "государством-цивилизацией", а ее население – арийцами.
Однако, чтобы удовлетворить потребности большинства, до сих пор считающего себя европейцами, в стране-бензоколонке предлагают называть себя "настоящими европейцами",
– объясняет автор.
Такая позиция типична для россиян.
Россия – Европа: отношения на фоне полномасштабной войны
- После того, как 24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное наступление на украинскую территорию, наше государство требовало от Европы ответной реакции на такие действия. В начале Европа не демонстрировала решимости в своих действиях, ведь была зависима от российского газа, однако со временем начали искать решение этих вопросов.
- Страны Европейского союза начали вводить санкции к государству-агрессору, многие мировые компании и бренды покинули рынок государства, начавшего войну в сердце Европы. Кстати, отношения между Россией и ЕС все равно были напряженными после того, как агрессор начал оккупацию Луганщины и Донбасса.
- Европа отвернулась от России и пошла на сближение с Украиной. Как результат, на саммите 14-15 декабря было принято решение начать переговоры о вступлении Украины в блок.