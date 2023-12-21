После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, агрессор оказалась в фактической изоляции. В то же время представители российских элит, привыкшие ассоциировать себя с европейцами, скучают по отвернувшейся от России Европе.

Россия уже однозначно взяла курс, нацеленный на Восток. В то же время исследователи из страны-террориста признают, что представители так называемых элит до сих пор страдают европоцентризмом, говорится в тексте 24 Канала.

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"Настоящие европейцы"

Исследователи России не советуют Москве в 2025 – 2030 годах говорить о какой-либо разрядке в отношениях с Европой – чтобы не подпитывать соответствующие настроения влиятельных лиц.

В то же время учитывают также и взгляд тех, кто до сих пор хочет быть европейцем. Для морального удовлетворения таких россиян исследователи требуют обязательно подчеркивать в своей пропаганде, что Россия является "государством-цивилизацией", а ее население – арийцами.

Однако, чтобы удовлетворить потребности большинства, до сих пор считающего себя европейцами, в стране-бензоколонке предлагают называть себя "настоящими европейцами",

– объясняет автор.

Такая позиция типична для россиян.

Россия – Европа: отношения на фоне полномасштабной войны