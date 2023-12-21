Росія вже однозначно взяла курс, орієнтований на Схід. Водночас дослідники з країни-терористки визнають, що представники так званих еліт досі страждають європоцентризмом, мовиться у тексті 24 Каналу.
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"Справжні європейці"
Дослідники Росії не радять Москві у 2025 – 2030 роках говорити про якусь розрядку у стосунках із Європою – аби не підживлювати відповідні настрої впливових осіб.
Водночас враховують також і погляд тих, хто досі хоче бути європейцем. Для морального задоволення таких росіян дослідники вимагають обов'язково наголошувати у своїй пропаганді, що Росія є "державою-цивілізацією", а її населення – такими собі арійцями.
Проте, щоб задовольнити потреби більшості, що досі вважає себе європейцями, у країні-бензоколонці пропонують називати себе "справжніми європейцями",
– пояснює автор.
Така позиція є типовою для росіян.
Росія – Європа: відносини на тлі повномасштабної війни
- Після того, як 24 лютого 2022 року російські війська розпочали повномасштабний наступ на українську територію, наша держава вимагала від Європи відповідної реакції на такі дії. На початку Європа не демонструвала рішучості у своїх діях, адже була залежною від російського газу, однак з часом почали шукати розв'язання цих питань
- Країни Європейського союзу почали вводити санкції про держави-агресорки, багато світових компаній та брендів покинули ринок держави, яка розпочала війну в серці Європи. До слова, відносини між Росією та ЄС все одно були напруженими після того, як агресорка почала окупацію Луганщини та Донеччини.
- Європа відвернулась від Росії та пішла на зближення з Україною. Як результат, на саміті 14-15 грудня було ухвалено рішення розпочати переговори про вступ України до блоку.