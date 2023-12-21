Росія вже однозначно взяла курс, орієнтований на Схід. Водночас дослідники з країни-терористки визнають, що представники так званих еліт досі страждають європоцентризмом, мовиться у тексті 24 Каналу.

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"Справжні європейці"

Дослідники Росії не радять Москві у 2025 – 2030 роках говорити про якусь розрядку у стосунках із Європою – аби не підживлювати відповідні настрої впливових осіб.

Водночас враховують також і погляд тих, хто досі хоче бути європейцем. Для морального задоволення таких росіян дослідники вимагають обов'язково наголошувати у своїй пропаганді, що Росія є "державою-цивілізацією", а її населення – такими собі арійцями.

Проте, щоб задовольнити потреби більшості, що досі вважає себе європейцями, у країні-бензоколонці пропонують називати себе "справжніми європейцями",

– пояснює автор.

Така позиція є типовою для росіян.

Росія – Європа: відносини на тлі повномасштабної війни