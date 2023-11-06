Саудовская Аравия сбивает цели: насколько активен Йемен в войне в Израиле

В конце октября Йемен заявил, что готов воевать с Израилем и даже атаковал л страну баллистическими ракетами. Йеменские хуситы могут угрожать не только Израилю, но и Саудовской Аравии и другим странам.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог из Израиля Михаил Пелливерт, заметив, что хусити не являются независимой силой, ведущей свою политическую линию. На самом деле это террористическое формирование зависит от Ирана и завоевало большую часть Йемена.

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Появились ли новые угрозы для Израиля

Хуситы живут в бедности и нищете. У них даже нет минимальных условий жизни, к которым привыкли люди с Запада. Сначала это формирование терроризировало Саудовскую Аравию, пока в прошлом году страна не заключила с ними перемирие.

Сегодня они могут угрожать не только Израилю, но и Саудовской Аравии, американским военным базам в регионе. По словам политолога, на этом этапе они утверждают, что борются за освобождение Палестины, говорят, что не дадут проиграть ХАМАС, но на самом деле за всем стоит Иран и его интересы.

Хуситы расположены очень далеко от Израиля – это более 1700 километров. Все беспилотники, ракеты, которые они запускают, прежде всего летят через территорию Саудовской Аравии. В последние дни мы видели, что Саудовская Аравия их сбивает,

– рассказал Михаил Пелливерт.

Между Израилем и Саудовской Аравией нет прямых дипломатических отношений, но сегодня эти страны стали практически союзниками, поскольку вместе заинтересованы в нейтрализации хуситской угрозы.

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Хуситы могут серьезно влиять на ситуацию в Красном море, в частности на движение Баб-эль-Мандебским проливом. Они уже угрожают парализовать движение морских судов. Этот пролив и вообще Красное море является кратчайшим морским транспортным путем из Европы в Азию и Австралию. Но если хуситы пойдут на это, то получают не только военные, но и экономические последствия.

События разворачиваются небезопасно. В предыдущие дни было затишье из-за того, что ХАМАС истощен, террористы использовали большинство своих ракет, а Хезболла до сих пор полноценно не решила вступать ли в войну. Но это затишье очень обманчиво и об этом надо помнить,

– заметил Михаил Пелливерт.

Йемен атаковал Израиль: коротко