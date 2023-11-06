Саудовская Аравия сбивает цели: насколько активен Йемен в войне в Израиле
В конце октября Йемен заявил, что готов воевать с Израилем и даже атаковал л страну баллистическими ракетами. Йеменские хуситы могут угрожать не только Израилю, но и Саудовской Аравии и другим странам.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог из Израиля Михаил Пелливерт, заметив, что хусити не являются независимой силой, ведущей свою политическую линию. На самом деле это террористическое формирование зависит от Ирана и завоевало большую часть Йемена.
Читайте также Прокси Ирана: каких опасностей ждать Израиля со стороны Йемена
Появились ли новые угрозы для Израиля
Хуситы живут в бедности и нищете. У них даже нет минимальных условий жизни, к которым привыкли люди с Запада. Сначала это формирование терроризировало Саудовскую Аравию, пока в прошлом году страна не заключила с ними перемирие.
Сегодня они могут угрожать не только Израилю, но и Саудовской Аравии, американским военным базам в регионе. По словам политолога, на этом этапе они утверждают, что борются за освобождение Палестины, говорят, что не дадут проиграть ХАМАС, но на самом деле за всем стоит Иран и его интересы.
Хуситы расположены очень далеко от Израиля – это более 1700 километров. Все беспилотники, ракеты, которые они запускают, прежде всего летят через территорию Саудовской Аравии. В последние дни мы видели, что Саудовская Аравия их сбивает,
– рассказал Михаил Пелливерт.
Между Израилем и Саудовской Аравией нет прямых дипломатических отношений, но сегодня эти страны стали практически союзниками, поскольку вместе заинтересованы в нейтрализации хуситской угрозы.
Политолог из Израиля предположил каких действий ожидать от Йемена: смотрите видео
Хуситы могут серьезно влиять на ситуацию в Красном море, в частности на движение Баб-эль-Мандебским проливом. Они уже угрожают парализовать движение морских судов. Этот пролив и вообще Красное море является кратчайшим морским транспортным путем из Европы в Азию и Австралию. Но если хуситы пойдут на это, то получают не только военные, но и экономические последствия.
События разворачиваются небезопасно. В предыдущие дни было затишье из-за того, что ХАМАС истощен, террористы использовали большинство своих ракет, а Хезболла до сих пор полноценно не решила вступать ли в войну. Но это затишье очень обманчиво и об этом надо помнить,
– заметил Михаил Пелливерт.
Йемен атаковал Израиль: коротко
- Йемен нанес удар по Израилю 31 октября. Спикер армии Йемена Яхья Сарие Ану заявил, что против Сектора Газа совершают агрессию Израиль и США. Следовательно, запустившие по стране баллистические ракеты и беспилотники являются ответом, а также сигналом поддержки для Палестины и мусульман.
- Угрозы Йемена не стоит недооценивать. Подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля Марк Бабот подчеркнул, что хуситы подчиняются Ирану. У них есть баллистические ракеты, беспилотники, которые они могут дальше запускать. Однако их в основном сбивают над Красным морем.
- Израилю удалось сбить йеменскую баллистическую ракету вне атмосферы Земли. Она пролетела более 1600 километров и направлялась в израильский портовый город. Впоследствии сообщили, что ее сбили с помощью израильской системы ПВО – Arrow. Системы Arrow 2 обладают гиперзвуковым перехватчиком для уничтожения ракет в космосе.