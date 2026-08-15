Отказался выполнять приказ Сирского: бывший командир 80-й бригады ДШВ Ишкулов возглавит 11-й корпус

Полковник Эмиль Ишкулов станет новым командиром 11-го корпуса. Два года назад его уволили с должности командира бригады 80-й ДШВ из-за отказа выполнять приказ тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на трех собеседников в Силах обороны.

Что известно о предстоящем назначении Ишкулова?

Полковник Эмиль Ишкулов в ближайшее время может возглавить 11-й корпус Сухопутных войск, который отвечает за оборону Славянска и Краматорска в Донецкой области.

Ишкулов сменит бригадного генерала Алексея Майстренко, который руководил корпусом около полугода. Официальные причины кадровой перестановки пока не называются.

В то же время источники в 11-м корпусе говорят, что стиль управления Майстренко не соответствовал современным требованиям ведения войны.

11-й корпус действует на одном из самых сложных участков фронта – Славянском и Краматорском направлениях, где российские войска продолжают наступательные действия.

Один из высокопоставленных собеседников издания считает, что назначение Ишкулова должно усилить оборону этого района.

Военные, служившие вместе с Ишкуловым в 80-й бригаде, характеризуют его как требовательного командира с сильными управленческими навыками.

На новой должности Ишкулов также будет взаимодействовать с 3-м корпусом, действующим на Лиманском направлении в Донецкой области и в районе Боровой в Харьковской области. Недавно 11-й корпус передал ему в подчинение две бригады – 81-ю и 54-ю.

Издание предполагает, что между Ишкуловым и командиром 3-го корпуса Андреем Билецким сохраняются хорошие отношения еще со времен наступления под Бахмутом – летом 2023 года.

Назначение Ишкулова связывают с решением нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого "реабилитировать" его после Курской операции. Тогда он отказался вести 80-ю бригаду на территорию России. Из-за этого он, по данным издания, "попал в немилость" тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского и был переведен на должность заместителя командира 7-го корпуса ДШВ.

Напомним, что Ишкулова уволили с должности командира 80-й бригады ДШВ летом 2024 года. Тогда, комментируя свое увольнение, полковник намекнул, что его бригаде поставили нереалистичную задачу.