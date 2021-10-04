Эмоциями войны: 24 канал запустил проект "Цена мирного неба"
Источник:24 канал
8 год на Востоке Украины гибнут те, кто готов отдать самое ценное, что имеет – жизнь. Восьмой год на подавляющем большинстве территорий нашего государства – мирное небо. По случаю Дня защитников и защитниц 14 октября мы хотим напомнить, какова цена этого неба.
"Поэтому на сайте 24 канала ежедневно с 1 октября выходят тяжелые и эмоциональные тексты о потерях на Донбассе. Цикл мы так и назвали "Цена мирного неба".
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У кого мы спросим о "Цене мирного неба"
У родителей, потерявших детей, у детей, едва не потерявших родителей. Мы опубликуем разговор супругов, которые воюют вместе, и супругов, которые были разделены войной. Журналисты 24 канала говорили с волонтерами, добровольцами, военными фотографами, психологом и священником.
Особенность текстов в том, что всем героям будут задавать одинаковый последний вопрос. Он болезненный и может вызвать раздражение: "Какова цена вашего мирного неба? Что герою пришлось "заплатить", чтобы все остальные жили в мире.
Вторая особенность вытекает из первой – здесь будут эмоции о войне, потери, которые она наносит и жизненные уроки, которые несет.
Журналистика – это об объективности и холодном уме. Но на этот раз мы решили иначе, потому что о войне нельзя говорить холодно. Впервые мы позволили себе эмоции,
– отметила заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.
Какие истории можно почитать уже
- "Боль, умноженная на два" – это интервью с отцом погибших Станислава и Алексея Мамчия. Его фото на могиле сыновей, павших на Донбассе, в апреле облетело соцсети как один из самых сильных кадров, которые передают боль утраты.
- "На войне живешь секундой" – это разговор нашей журналистки Софии Минджосы со своим отцом. В 2014 году он сказал всем, что едет на военные учения, скрыл, что на самом деле едет на передовую.
- "Спас бойцов ценой жизни, или феномен Тараса Матвиива" – это история жизни волонтера и журналиста, мечтой которого была Украина без войны. В 31 он положил свою жизнь на фронте, спасая других. Мы поговорили с мамой Тараса госпожой Валентиной.
- "7 дней ада в аэропорту, 2 недели плена и терапия театром" – это признание из первых уст от киборга Ярослава Гавянца.
Следующие истории будут выходить ежедневно на сайте 24 канала в 12:00. Цикл будет состоять из около 20 материалов. На 14 октября мы подготовим текст-итог, в котором соберем эмоции и ожидания всех героев в одну мозаику.Цена нашего мирного неба высока. Валюта в ней – человеческие судьбы и жизни: непростые, искалеченные, искаженные, утерянные. 24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и помним тех, кого уже нет. Слава Украине! Героям Слава!