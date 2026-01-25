"Сырость, руки в холоде и трясутся": Минэнерго показало работу энергетиков после атак
- Энергетики в Украине работают в сверхтяжелых условиях, ликвидируя последствия массированных российских атак, несмотря на холод и обстрелы.
- По данным ДТЭК, во время работ погибли двое коммунальщиков в Киеве и экс-руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт.
Россия едва ли не ежедневно терроризирует Украину и оставляет миллионы людей без света, тепла и воды. Последствия массированных атак ликвидируют, в частности, энергетики и коммунальщики.
Они борются с темнотой в сверхтяжелых условиях и в непогоду. Кадры их работы показали в Минэнерго и ДТЭК.
В каких условиях работают службы?
В Минэнерго отметили, что зима 2025 – 2026 годов стала самой сложной для Украины из-за массированных российских атак. Их последствия днем и ночью ликвидируют энергетики, коммунальщики, железнодорожники и спасатели. В частности, службы возвращают электроснабжение, отопление и воду в дома украинцев.
Они работают без выходных под обстрелами и при сильных морозах. Как добавили в ДТЭК, последствия российских атак непрерывно ликвидируют 629 бригад.
В каких условиях службы восстанавливают инфраструктуру: смотрите видео
Погода. Вот это хуже всего. Сырость, особенно последние пару дней. Морозы вроде уменьшились, но сырость не позволяет нормально работать. Постоянно руки в холоде, трясутся,
– рассказал один из энергетиков.
К сожалению, известно и о жертвах среди работников. В частности, по данным ДТЭК, в Киеве погибли двое коммунальщиков во время работ. Также известно о гибели экс-руководителя "Укрэнерго" Алексея Брехта от поражения током.
Какова ситуация в энергетике?
Как рассказал 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, после завершения осенне-зимнего периода и потепления в Украине могут сократить продолжительность стабилизационных отключений.
В то же время Нафтогаз нарастил импорт электроэнергии из Европы. Это позволит покрыть более половины потребностей его предприятий. Следовательно, это повлияет и на объем электроэнергии для бытовых потребителей.