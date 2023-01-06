Чтобы встретить Рождество со светом: энергетики обратились к украинцам
Источник:ДТЭК
Благодаря усилиям энергетиков, украинцы встретили новогодние праздники без отключений электроэнергии. Произошло это также из-за теплой погоды и существенного уменьшения потребления электроэнергии промышленностью. Однако впереди – Рождество.
И энергетики прилагают все усилия, чтобы стабилизационные отключения происходили как можно меньше и в определенные графиком промежутки.
Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Однако сейчас в Украине ожидается ухудшение погодных условий и существенное похолодание. Энергетики объяснили, что из-за этого может увеличиться потребление электроэнергии.
Ведь, для того чтобы поддержать комфортную температуру в своих домах – потребители могут включать отопительные приборы и мощную бытовую технику одновременно. Это увеличивает нагрузку на электросети, что может привести к авариям и отключениям электроэнергии,
– отметили в ДТЭК.
Как поддержать нашу энергосистему
Энергетики просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме.Важный совет! После того как появился свет по графику, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседнем доме.
Со своей стороны энергетики страны делают все возможное, чтобы максимально оперативно устранять любые повреждения на электросетях, так как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев.
В правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 января сказал, что с 5 января потребление электроэнергии возросло Поэтому в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре ввели графики плановых отключений.
- Как пояснил Шмигаль, с уменьшением температуры воздуха ожидается увеличение потребления и, соответственно, дефицит в энергосистеме увеличится. К тому же враг может продолжить бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.