Энергетики попали под обстрел в Кропивницком: в каком они состоянии и какие травмы получили

4 января 2024, 15:27
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Источник:

"Суспильне"

Кропивницкий был под обстрелами несколько раз 4 января. Этот областной центр в последнее время находится в центре вражеских атак.

Первые взрывы в Кропивницком были около десяти утра. Тогда получили ранения восемь человек, к сожалению, известно и о погибшем.

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В каком состоянии энергетики после обстрела

Люди находились в состоянии средней тяжести, их состояние стабилизировали. Пациентов прооперировали и удалили металлические обломки. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Это четверо мужчин в возрасте от 38 до 66 лет. Они в стрессовом состоянии и нервничают,
– сообщила "Суспильному" заместитель медицинского директора больницы скорой медицинской помощи Елена Бондарь.

У энергетиков травмы рук, ног и черепно-мозговая травма. Это в очередной раз свидетельствует, что Россия стремится уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины.

Что известно об обстрелах Кропивницкого 4 января

  • Россия ударила по промышленному объекту на территории Кировоградской области. Впоследствии стало известно о погибшем и раненых – об этом написали в ОВА.
  • В Минэнерго сообщили, что оккупанты ударили по энергетическому объекту НЭК "Укрэнерго". Поврежден и объект ПАО "Кировоградоблэнерго".
  • Из-за атаки были обесточены воздушные линии, без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Энергетики возобновляют электроснабжение.
  • В ГСЧС показали видео с места удара – там видны посеченные обломками здания и сгоревшие авто.
  • Не успел город прийти в себя после утренних ударов, как Россия снова атаковала его баллистикой: взрывы слышали около двух часов дня, повторные – около 14:20. Пока нет информации о последствиях дневной атаки на Кропивницкий.

Автор: Ірина Чеботнікова