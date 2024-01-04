Энергетики попали под обстрел в Кропивницком: в каком они состоянии и какие травмы получили

Кропивницкий был под обстрелами несколько раз 4 января. Этот областной центр в последнее время находится в центре вражеских атак.

Первые взрывы в Кропивницком были около десяти утра. Тогда получили ранения восемь человек, к сожалению, известно и о погибшем.

Смотрите также Оружие нужно срочно: почему очень важно помешать врагу до весны

В каком состоянии энергетики после обстрела

Люди находились в состоянии средней тяжести, их состояние стабилизировали. Пациентов прооперировали и удалили металлические обломки. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Это четверо мужчин в возрасте от 38 до 66 лет. Они в стрессовом состоянии и нервничают,

– сообщила "Суспильному" заместитель медицинского директора больницы скорой медицинской помощи Елена Бондарь.

У энергетиков травмы рук, ног и черепно-мозговая травма. Это в очередной раз свидетельствует, что Россия стремится уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины.

Что известно об обстрелах Кропивницкого 4 января