Энергодар и ЗАЭС, на которой россия планирует теракт: показываем на карте, где расположены

россия оккупировала город Энергодар и Запорожскую АЭС и заминировала атомную станцию. В кремле прибегли к ядерному терроризму и угрожают взорвать ЗАЭС.

Где расположены Энергодар и ЗАЭС

Город Энергодар расположен на востоке Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища Днепра, пишет 24 канал. До вторжения россии в Энергодаре проживало около 50 тысяч человек.

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российские военные 4 марта захватили Энергодар, хотя жители города вышли на улицы в знак протеста против оккупации. Из Энергодара в последние недели россияне обстреливают город Никополь, который находится на правом берегу Каховского водохранилища.

Где расположен Энергодар: смотрите на карте

Вблизи Энергодара на берегу Каховского водохранилища расположена крупнейшая в Европе атомная станция – Запорожская АЭС, которую в марте захватили оккупанты. В ходе захвата ЗАЭС российские военные обстреляли территорию атомной станции.

В августе ситуация на ЗАЭС стала очень напряженной, поскольку россияне обстреливают атомную станцию. Были зафиксированы "прилеты" возле промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Также российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.

В украинской разведке предупреждают, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС. россияне объявили неожиданный "выходной" на станции. Также в ГУР МО заявили, что оккупанты выводят свою технику из Энергодара.

Отметим, что после того, как россияне оккупировали ЗАЭС, на станцию отправили персонал росатома. Кроме того, россияне заминировали ЗАЭС и угрожают ее взорвать.

Украина обратилась к МАГАТЭ и ООН с просьбой отправить миссию на Запорожскую АЭС.

Где расположен Энергодар: смотрите на карте

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