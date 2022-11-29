В энергосистеме вырос дефицит мощности: в Укрэнерго объяснили причины

Украина уже несколько дней приходит в себя после последнего массированного обстрела россиян по нашей энергосистеме. По состоянию на 29 ноября дефицит мощности вырос и составляет 30%.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там добавили, что производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине.

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Почему возник рост дефицита мощности

Еще вчера, 28 ноября, дефицит мощности был на уровне 27%, а уже сегодня вырос до 30%. Как отметили в Укрэнерго, рост дефицита мощности был вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий.

Общий дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. Укрэнерго доводит до операторов систем распределения (облэнерго) лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя,

– подчеркнули специалисты энергетической компании.

Там напомнили, что графики отключений составляют и напрямую применяют облэнерго. В то же время, ограничения должны применяться равномерно между потребителями. В Укрэнерго также попросили украинцев экономить.

"Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые усложняются с каждой последующей ракетной атакой", – отметили в Укрэнерго.

Будет ли в Украине полный блэкаут

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий подчеркнул, что никто не может спрогнозировать и знать заранее, сколько и в каком регионе не будет энергоснабжения, если блэкаут произойдет. Кудрицкий отметил, что Россия пыталась обесточить Украину еще 10 октября. Однако, как подчеркнул глава Укрэнерго, последние полтора месяца показали, какой у Украины был большой запас прочности.

Ранее глава правительства Денис Шмигаль сообщал, что после атак России почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. В Укрэнерго отметили, что после массированных атак России в Украине почти не осталось невредимых ТЭС и ГЭС.

В ДТЭК заявили, что блэкаут в Украине теоретически возможен. Он может произойти в результате значительного разрушения генераторов и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного конца страны в другой.

Всю актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины читайте в материале 24 канала.

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