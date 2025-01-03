Китай убедил Путина не использовать ядерное оружие против Украины, – Блинкен

Президент России Владимир Путин всерьез рассматривал возможность ядерного удара по Украине. Впрочем, якобы именно вмешательство Китая помогло убедить Кремль отказаться от этого сценария.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена для The Financial Times. Он рассказал о роли Пекина в сдерживании Кремля.

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Китай противодействовал ядерному удару Путина по Украине

По словам Блинкена, вероятность применения ядерного оружия Россией в определенный момент выросла с 5% до 15%. Однако Китай, который обычно поддерживает Москву, выступил против этой идеи.

У нас есть основания считать, что Китай вступил в конфликт с Россией и сказал не делать этого,

– отметил госсекретарь.

Блинкен также вспомнил, что Китай помогал сдерживать Кремль в ситуации, когда США получили информацию о намерении Путина разместить ядерное оружие в космосе.

К слову, Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять решение о продолжении борьбы или переговоров о мире, причем мир должен быть справедливым и долговременным.

Он отметил необходимость усиления позиций Украины на поле боя и сохранения давления на Россию, чтобы обеспечить наилучшие условия для достижения соглашения.