Без согласия Конгресса: Блинкен одобрил продажу Израиля артиллерийских снарядов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял новое решение по Израилю. Американский дипломат одобрил продажу израильской стороне 155 миллиметровых артиллерийских снарядов и оборудования.

Соответствующее решение Энтони Блинкен принял без согласия Конгресса США. Это уже второй подобный случай за последний месяц, когда администрация Байдена пропустила рассмотрение Конгрессом по продаже оружия Израилю.

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Блинкен одобрил продажу Израиля артснарядов без Конгресса США

По словам Пентагона, госсекретарь Энтони Блинкен отказался от требования рассмотрения Конгрессом решение по оружию для израильской армии и одобрил немедленную продажу Израилю военного оборудования, считавшегося необходимым из-за чрезвычайной ситуации.

Это происходит в тот момент, когда Израиль усиливает свои наступательные операции в Секторе Газа. Ранее Соединенные Штаты призвали Израиль проявлять осторожность и минимизировать жертвы среди гражданского населения в Газе, а также просили снизить интенсивность конфликта в ближайшие недели.

В Пентагоне сообщили, что Израиль ранее потребовал включить детонаторы, капсюли и заряды в состав своих заявок на 155 миллиметровые снаряды. Примерная стоимость этой продажи составляет 147,5 миллиона долларов США.

До этого, 9 декабря администрация Байдена уже разрешила продать Израилю около 14 тысяч противотанковых ракет, используя свои чрезвычайные полномочия.

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