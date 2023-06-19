Угрожающий Украине вопрос: какие ключевые аспекты визита Блинкена в Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен с рабочим визитом прибыл в Китай. 19 июня он встретился с Си Цзиньпинем. Отмечается, что в ходе переговоров Китай и США "добились прогресса" по ряду вопросов. Вероятно, представители двух государств могли обсуждать два важных вопроса, которые непосредственно касаются и Украины.

Об этом 24 Каналу предположил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Речь идет о военно-технологических и финансово-экономических аспектах.

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Совместные военные учения

По словам Харитонова, есть вероятность, что летом 2023 года Россия и Китай проведут большие совместные "учения взаимодействия", которые были в 2021 году. Тогда россияне использовали китайскую военную технику.

"Будут ли россияне использовать ее на новых учениях и может ли она у них остаться – вопрос, за которым необходимо следить. Мы понимаем, что китайские компоненты поставляются на разные российские военные производства. Они подпитывают российский ОПК и для нас это плохо. Думаю, об этом шла речь", – предположил он.

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Китайские деньги в России

Другим аспектом переговоров могут быть именно финансы. Между Россией и Китаем наблюдается значительное взаимодействие. Страна-агрессор закупает китайские энергоресурсы. В то же время товары из Китая "заходят" на рынки России. Плюс к этому усиливаются инвестиции, что "юань становится едва ли не центральной валютой" на российских территориях.

Эти процессы развиваются с геометрической прогрессией. То есть можно сказать, что Россия сейчас существует за китайские средства. Есть такое мнение, что G7 в Хиросиме обсудили возможность введения санкций на Китай именно за экономическую помощь России. Сейчас перед Пекином предстала "красная линия": готовы ли они в дальнейшем следовать этим принципам или нет. Если готовы, вероятно, будет ответ,

– добавил Артур Харитонов.

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