Про це 24 Каналу припустив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Мовиться про військово-технологічні та фінансово-економічні аспекти.
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Спільні військові навчання
За словами Харитонова, є ймовірність, що влітку 2023 року Росія та Китай проведуть великі спільні "навчання взаємодії", які були у 2021 році. Тоді росіяни використовували китайську військову техніку.
"Чи будуть росіяни використовувати її на нових навчаннях і чи може вона в них залишитися – питання, за яким необхідно слідкувати. Ми розуміємо, що китайські компоненти поставляються на різні російські військові виробництва. Вони підживлюють російський ОПК і для нас це погано. Думаю, про це була мова", – припустив він.
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Китайські гроші в Росії
Іншим аспектом перемовин можуть бути саме фінанси. Між Росією та Китаєм спостерігається значна взаємодія. Країна-агресорка закуповує китайські енергоресурси. Натомість товари з Китаю "заходять" на ринки Росії. Плюс до цього посилюються інвестиції, що "юань стає ледь не центральною валютою" на російських територіях.
Ці процеси розвиваються з геометричною прогресією. Тобто можна сказати, що Росія наразі існує за китайський кошт. Є така думка, що G7 в Хіросімі обговорили можливість запровадження санкцій на Китай саме за економічну поміч Росії. Наразі перед Пекіном постала "червона лінія": чи готові вони надалі слідувати цим принципам, чи ні. Якщо готові, ймовірно, буде відповідь,
– додав Артур Харитонов.
Ентоні Блінкен в Китаї: що відомо
- Одна з цілей поїздки Етоні Блінкена до Китаю – налагодження комунікацій з Китаєм. Зокрема, є питання й щодо російсько-української війни. Вона на глобальному рівні є одним з елементів конфронтації між США та Китаєм.
- Робоча поїздка американського держсекретаря може стати підґрунтям для подальшої ймовірної зустрічі безпосередньо Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Вона може відбутися незабаром. Зацікавленість у перемовинах є у обох сторін.
- Нагадаємо, що в лютому 2023 року Ентоні Блінкен скасовував поїздку до Пекіну через китайські кулі-шпигуни. Одна з куль намагалась пролетіти над ракетними полями Монтани.