Россиянам страшно: как оккупанты отреагировали на визит Энтони Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Это очень тревожные новости для России, поскольку в ее так называемом медийном пространстве эта тема ограничилась официальными заявлениями. Этому есть одна причина.

О ней 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он пояснил, что Россия опасается, поскольку США и Китай имеют очень тесные экономические связи. И именно Китай больше заинтересован в сотрудничестве, чем США.

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"Поэтому хорошо, что этот шаг состоялся, без скандалов, со взаимными реверансами. Понятно, что дальше будет встреча Байдена и Си Цзиньпина и это будет совершенно другой уровень. В этом контексте россиянам страшно. Они понимают, если вопрос встанет ребром, то большие страны между собой договорятся за счет так называемых национальных интересов России", – объяснил политолог.

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Кого выберет Китай

Если перед Китаем встанет вопрос выбора, в частности в плане торговли, он склонится на сторону Запада, в том числе США, и Европы, считает Рейтерович. А Россия и без того станет разменной монетой, от которой можно взять все необходимое.

"Поэтому россияне так осторожно и вяло все комментировали. Мол, не договорятся, там разногласия и так далее", – добавил он.

Кроме этого возникает еще один вопрос – Китай не будет вмешиваться в президентскую избирательную кампанию США. Им очень выгоден именно Байден, чем, например, Трамп. Последний прославился своими жесткими антикитайскими заявлениями и был на стороне предпринимателей, выступающих за экономическую войну с Китаем.

В этих условиях Китай будет идти на какие-то переговоры с США, понимая, что это даст определенный козырь Байдену для внутренней политики и как результат – больше плюсов Китаю,

– объяснил политолог.

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