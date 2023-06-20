Россиянам страшно: как оккупанты отреагировали на визит Энтони Блинкена в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. Это очень тревожные новости для России, поскольку в ее так называемом медийном пространстве эта тема ограничилась официальными заявлениями. Этому есть одна причина.
О ней 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он пояснил, что Россия опасается, поскольку США и Китай имеют очень тесные экономические связи. И именно Китай больше заинтересован в сотрудничестве, чем США.
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"Поэтому хорошо, что этот шаг состоялся, без скандалов, со взаимными реверансами. Понятно, что дальше будет встреча Байдена и Си Цзиньпина и это будет совершенно другой уровень. В этом контексте россиянам страшно. Они понимают, если вопрос встанет ребром, то большие страны между собой договорятся за счет так называемых национальных интересов России", – объяснил политолог.
Игорь Рейтерович о визите Блинкена в Китай: смотреть видео
Кого выберет Китай
Если перед Китаем встанет вопрос выбора, в частности в плане торговли, он склонится на сторону Запада, в том числе США, и Европы, считает Рейтерович. А Россия и без того станет разменной монетой, от которой можно взять все необходимое.
"Поэтому россияне так осторожно и вяло все комментировали. Мол, не договорятся, там разногласия и так далее", – добавил он.
Кроме этого возникает еще один вопрос – Китай не будет вмешиваться в президентскую избирательную кампанию США. Им очень выгоден именно Байден, чем, например, Трамп. Последний прославился своими жесткими антикитайскими заявлениями и был на стороне предпринимателей, выступающих за экономическую войну с Китаем.
В этих условиях Китай будет идти на какие-то переговоры с США, понимая, что это даст определенный козырь Байдену для внутренней политики и как результат – больше плюсов Китаю,
– объяснил политолог.
Визит Блинкена в Китай: основное
- Энтони Блинкен посетил Китай 18 июня. Он встретился с первыми лицами государства и непосредственно Си Цзиньпином. Предполагалось, что это попытка снизить напряжение между двумя странами. А также это может стать основой для большего количества двусторонних встреч, в частности Байдена и китайского лидера.
- Президент США может встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев. В последний раз они виделись и разговаривали в рамках саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
- Не исключение, что Блинкен в Китае обсуждал и войну России с Украиной, которая на глобальном уровне является одним из элементов конфронтации между США и Китаем.