Эрдоган объявил турецкое побережье "зоной бедствия"
31 июля 2021 , 16:11Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Реджепа Эрдогана
Лесные пожары в Турции продолжают бушевать 31 июля. Из-за этого президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил прибрежные регионы страны "зоной бедствия".
"Страна продолжает бороться с бедствием", – Эрдоган
"Зону бедствия" объявили в 5 турецких провинциях. Президент отметил, что эти регионы опасны для жизни людей.
Важно Осталось еще 10: в охваченной огнем Турции ликвидировали 88 очагов пожаров
Где объявили "зону бедствия":
- в провинции Анталия,
- Мерсин,
- Мугла,
- Османие,
- Адана.
Мы продолжим принимать все необходимые меры, чтобы исцелить раны нашей нации, компенсировать ее потери и сделать ее возможности еще лучше, чем раньше,
– заявил президент.
Что известно о пожарах в Турции
- Огонь вспыхнул 28 июля недалеко от города Манавгат в провинции Анталия. Он распространялся очень быстро из-за сильного ветра.
- На следующий день пожары охватили курортные города Бодрум и Мармарис. Часть туристов начали эвакуировать из гостиниц.
- По данным консула Украины, в Турции сейчас находится около 100 тысяч украинских туристов. Предварительно, пострадавших среди них нет.
- Президент Владимир Зеленский пообещал Эрдогану помощь в сложное время. Поэтому 2 самолета ГСЧС вылетели в Турцию на тушение пожаров.
- По официальным данным, в результате огня погибли 4 человека, а еще почти 200 получили травмы.
Курортная Турция в огне: видео
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