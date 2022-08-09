Эрдоган обыграл мелкого гопника путина, – Пионтковский

Результаты переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и главы кремля владимира путина вызвали немало обсуждений. Следует понимать, что турецкий лидер руководствуется исключительно прагматическими соображениями.

Более того, он цинично использует путина, чтобы достичь собственных целей. Так, Эрдогану еще раз удалось перехитрить кремлевского диктатора. Об этом сказал российский публицист Андрей Пионтковский на встрече с Романом Цимбалюком, которую транслировал 24 канал.

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Что получил Эрдоган

Эрдоган, как обычно, обыграл этого мелкого гопника (путина – 24 канал). Он получил свободу рук в Сирии и Карабахе в обмен на совершенно пустые обещания содействовать прекращению огня и перемирию.

– сказал Пионтковский.

Почему оптимистический прогноз для Украины не преувеличен

По мнению публициста, о стратегических перспективах Украины говорит тяжелое положение путина. Главе государства-агрессора нужно, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее.

Лучшее доказательство – то отчаяние, с которым путин цепляется за любую соломинку, чтобы достичь прекращения огня и поставки американского оружия,

– считает Пионтковский.

путин предал Армению и Асада

путин изменяет дружеской Армении, партнеру по ОДКБ – это не впервые. Более того, он предает собрата по борьбе с американским империализмом – Башара Асада.

"Он абсолютно бессодержателен с точки зрения национальных интересов россии. На авантюру в Сирии путин пошел под влиянием известной ленты "Последние 15 минут жизни Каддафи", – сказал публицист.

По словам Пионтковского, в сознании путина должны были убить Каддафи, затем Асада, а дальше и его самого. Поэтому он бросился защищать Асада как себя самого. В результате своего собрата он отдает на растерзание Турции.

Это не будет слишком быстро. Но тенденция совершенно ясна – свобода рук Турции в Сирии и Карабахе,

– подчеркнул Пионтковский.

Переговоры Эрдогана и Путина: коротко

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