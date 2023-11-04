Не тот, с кем можем говорить, – Эрдоган резко высказался о Нетаньяху

Реджеп Эрдоган жестко высказался о Беньямине Нетаньяху. Президент Турции обвинил Израиль в "военных преступлениях" и "нарушениях прав человека" в Секторе Газа.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и еврейское государство.

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Что сказал Эрдоган

Глава государства заявил, что Анкара "вычеркнула" израильского премьера.

Нетаньяху больше не тот, с кем можем говорить. Мы его вычеркнули,

– сказал турецкий лидер.

Эрдоган дал понять, что он разрывает контакты с премьер-министром Израиля. Он призвал привлечь еврейское государство к ответственности за действия в Газе. В противном случае у Турции не будет больше никакого доверия к мировой системе.

Что этому предшествовало

Не так давно Эрдоган назвал еврейское государство "оккупантом" и поддержал ХАМАС. Он назвал палестинских боевиков своими "братьями и сестрами".

После этого Израиль отозвал своих дипломатов из этой страны. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что еврейское государство пересмотрит отношения с Турцией.

Что говорят эксперты о заявлениях Эрдогана по Израилю