Эрдоган после разговора с генсеком ООН об Украине надеется, что "мир близок"

В заявлении, предшествовавшем визиту в Саудовскую Аравию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что война России против Украины скоро завершится.

По мнению лидера Турции, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны положительно повлиять на разрешение конфликта.

Обратите внимание После Москвы генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев, чтобы обсудить эвакуацию гражданских

В аэропорту Эрдоган прокомментировал результаты разговора с Путиным.

В ходе разговора обсуждался состоявшийся вчера в Турции обмен между Россией и США, а также события касательно войны в Украине,

– отметил он.