Эрдоган после разговора с генсеком ООН об Украине надеется, что "мир близок"
Источник:Haber Global
В заявлении, предшествовавшем визиту в Саудовскую Аравию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что война России против Украины скоро завершится.
По мнению лидера Турции, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны положительно повлиять на разрешение конфликта.
Обратите внимание После Москвы генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев, чтобы обсудить эвакуацию гражданских
В аэропорту Эрдоган прокомментировал результаты разговора с Путиным.
В ходе разговора обсуждался состоявшийся вчера в Турции обмен между Россией и США, а также события касательно войны в Украине,
– отметил он.
Кроме того, президент Турции рассказал о телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
После своих встреч в Украине и России Гутерриш сообщил, что переговоры прошли положительно,
– отметил Эрдоган.
Визит Гутерреша в Москву и Украину: главное
- 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с Путиным. Глава Кремля заявил о том, что будто бы активных боевых действий в Мариуполе не происходит.
- В ООН заявили, что Путин готов открыть коридоры для эвакуации мирного населения из "Азовстали" и Мариуполя. Однако президент России открестился от любых договоренностей.
- После визита в Москву Гутерреш пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой.
- 28 апреля генсек ООН посетил города Киевщины. Увидев зверства России, он подчеркнул важность тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.
Обратите внимание – Эрдоган призвал как можно быстрее прекратить огонь и обеспечить мир: смотрите видео