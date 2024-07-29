"Закончит как Хусейн": в Тель-Авиве отреагировали на угрозы Эрдогана вторгнуться в Израиль

На фоне обострения ситуации в Газе президент Турции заявил, что его войска могут войти в Израиль, так же, как в свое время вошли в Карабах и Ливию. В Тель-Авиве сравнили Эрдогана с Саддамом Хусейном.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац спрогнозировал турецкому лидеру судьбу иракского диктатора.

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Эрдогана сравнили с Хусейном

На странице в соцсети "Х" Кац опубликовал фото президента Турции и диктатора Ирака, сделав красноречивую подпись.

Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит только вспомнить, что там произошло и чем это закончилось,

– говорится в сообщении.

Режим Хусейна свергли в результате вторжения под руководством США в 2003 году. В 2006 году самого диктатора осудили и казнили.

К слову, 27 июля "Хезболла" осуществила ракетный обстрел Израиля. Снаряд попал по футбольному полю, погибли 12 детей.

В Тель-Авиве пообещали отомстить. Тем временем в США выразили обеспокоенность из-за возможного перерастания конфликта в полномасштабную войну между Израилем и Ливаном.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об ударе по школе в Газе, которую якобы боевики использовали как военную базу. В то же время расследователи утверждают, что жертвами атаки стали гражданские. Более 30 человек погибли.