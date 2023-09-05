Миром пока не пахнет: Эрдоган заявил, что война в Украине вряд ли завершится в ближайшее время

Президент Турции скептически отнесся к возможности наступления мира в Украине. Накануне Реджеп Эрдоган встретился с Путиным в Сочи.

После переговоров с Путиным в Сочи Эрдоган сделал несколько важных заявлений. Турецкий лидер верит, что удастся возобновить зерновое соглашение на новых условиях, однако перспективы для окончания войны в Украине в ближайшем будущем не видит.

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Надежды на мир нет

Эрдоган поделился с журналистами результатами встречи с Путиным и с грустью констатировал, что надежды на скорейшее завершение вооруженного конфликта нет.

К сожалению, продолжающаяся уже 1,5 года война, до сих пор идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не видно,

– сказал президент.

Он также повторил, что Турция с первых дней российского вторжения выступала за дипломатию и диалог и делала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие. Эрдоган добавил, что все это время турецкая сторона добивалась встречи сторон конфликта.

Кроме того, президент отметил, что Турция готова продолжить свою роль посредника по вопросам мирных переговоров, обмену пленными и возобновлению зерновой инициативы.

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