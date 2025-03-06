Мы бы наконец имели надежного соседа, – соратник Фицо о российской оккупации Украины

Соратник премьер-министра Словакии не видит проблемы в российской оккупации Украины. Вице-президент партии Smer-SD и евродепутат Эрик Калиняк считает россиян более надежными партнерами, чем украинцев.

Об этом сообщает Aktuality, передает 24 Канал. Оппозиция в Словакии назвала такие заявления предательством.

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О каком "надежном соседе" мечтает Калиняк

Словацкий евродепутат в интервью размышлял над будущим своей страны в случае "россиян в Киеве". Тот заявил, что не хочет видеть Россию на словацких границах, однако она является лучшим партнером.

Я буду циником и скажу, что мы бы наконец имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения, и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь. С этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером,

– сказал Калиняк.

Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" отреагировала, назвав российское правление "видением правительства" для своей страны. Поэтому политики требуют отставки и досрочных выборов.

Фицо сжигает мосты с нашими союзниками, отдает нас в руки Путина и Трампа. Это предательство,

– отметили оппозиционеры.

Напомним, лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко вслед за Трампом призвал Украину вернуть 3,5 миллиарда евро помощи. В обращении политик не упомянул о российской агрессии, зато войну в Украине назвал "событиями".