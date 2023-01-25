Пощечина Балтийскому флоту в Финском заливе: как Эстония наносит Путину адские унижения

Литва, Латвия и Эстония еще с начала войны России против Украины в 2014 году смело демонстрируют всему миру, что даже небольшие по территории страны способны унижать огромное государство с его имперскими амбициями. При этом делают они это настолько филигранно, что у россиян щеки горят от пощечин.

Если после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе правительства стран Балтии по многим юридическим причинам не могли предоставлять Украине тяжелое вооружение, в 2022 году ситуация изменилась. Когда страны-производители гаубиц, САУ и орудий разблокировали поставки своих "товаров" для Киева, Литва, Латвия и Эстония сразу же начали перебрасывать нашим вооруженным силам максимум, который могли.

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Конечно, с одной стороны балтийские страны поступали так, потому что четко осознавали, что в случае поражения Украины они станут следующими жертвами Кремля. Впрочем, упрекнуть эстонцев, латышей и латышей в том, что их помощь не является искренней и нацелена исключительно на решение собственных проблем, никак нельзя. Ведь каждая переданная единица техники является для них серьезным ослаблением собственного оборонного потенциала.

Латвия и Эстония отдали больше, чем кто-либо

Если сравнивать предоставление военной помощи Украине в ВВП государств-доноров, именно Эстония и Латвия являются несомненными лидерами этого рейтинга. Помощь Эстонии по состоянию на 24 января 2023 года достигла отметки в более 1% валового внутреннего продукта. Помощь Латвии также перевалила за этот показатель, а вот Литва просто имеет больший ВВП, поэтому поставки оружия от нее не меньше по объему, но не столь обременяют экономику страны.



Сравнение военной помощи Украине в процентах от ВВП / инфографика Forbes

Кроме непосредственно снабжения оружием и снарядами, страны Балтии стали для Украины адвокатом как на просторах ЕС, так и в мире в целом. Именно эти государства стали своеобразным локомотивом и примером для других во многих сферах борьбы с Россией.Они среди первых признали Россию страной-террористом , а также в официальных документах отметили, что действия россиян являются геноцидом против украинцев. Правительства стран Балтии быстро после начала полномасштабной войны прекратили принимать граждан России и заморозили активы страны-агрессора.

Кроме того, дипломаты этих стран постоянно лоббировали введение против Кремля дополнительных санкций и предоставление нашим силам обороны мощного оружия и в максимальных количествах.

Так, когда правительство Германии в очередной раз попыталось "пробежать между каплями воды в ливень" с разрешением на передачу Украине танков Leopard, эстонцы решили еще раз продемонстрировать миру, как нужно помогать. Посол Кайма Кууск объявил о том, что его страна передаст нашим защитникам вообще все гаубицы калибра 155 миллиметров. Мол, чтобы у других стран не нашлось оправданий, почему они не способны передать оружие Киеву. Такой поступок, следует отметить, действительно поставил много стран в довольно неудобное положение, а также заставил россиян биться в истерике.

Какой была реакция Кремля

В России от подобных новостей произошел невероятный пожар. Потому что Путин и его адепты вообще не считают ни одну из стран Балтии суверенной, а тут оказывается, что очередная ошибка истории активно провоцирует все цивилизованные страны закапывать российских оккупантов в землю.

Но хуже всего для Москвы в этой ситуации то, что она не способна даже на какую-либо более-менее серьезную провокацию для наказания "враждебной страны". Потому что вся ее армия тонет в Украине и терпит фиаско, а нападать даже на такие маленькие страны НАТО Путин пока просто не способен.

Вот и пришлось россиянам придумывать "жестокое наказание" посредством отзыва своего посла из Таллинна и высылать из страны эстонского. Конечно, почти все сознательные эстонцы из России уже давно уехали, так что страдать от понижения уровня дипломатических отношений там вряд ли будут. А вот о россиянах такого не скажешь, потому что многие псевдолибералы бежали именно в страны Балтии. Теперь их связи со шпионами-дипломатами будут несколько усложнены. В тот же день латвийцы также объявили российскому послу о необходимости вернуться домой до 24 февраля, что лишь добавило страданий бункерному фюреру. Впрочем, на этом показательное унижение кремлевских имперцев не кончилось.

Привет Кенинсбергу и Балтийскому флоту

Решив окончательно показать россиянам, где их место, в Таллинне заговорили о введении в Финском заливе так называемой прилегающей зоны, что буквально привело к истерике в Кремле. Россияне, которые через призму своих имперских мыслей не способны осознать ничего о равенстве между народами, сейчас бессильны. Удар был настолько унизительным и мощным, что даже печальная мантра пропагандистов о ядерном пепеле не смогла его смягчить.

Ведь Эстония может сыграть с россиянами в их любимую гибридную игру. При этом россияне будут мальчиками для битья, но ничего, кроме как пожаловаться на "русофобию", сделать не смогут.

Фактически введение Таллинном прилегающей зоны будет означать. Эстония может сделать с Россией то же, что Кремль раньше делал в Азовском море. Только с той разницей, что россияне отрезали Украину от возможности проходить через Керченский пролив в нарушение всех международных законов. Эстонцы же издеваются над бункерным фюрером вполне законно и показательно.

Поскольку в самой узкой точке Финского залива расстояние между островами Найссаар и Мякилуото составляет чуть более 19 морских миль, а ширина прилегающей зоны достигает 24, эстонская береговая охрана может производить осмотр всех кораблей, идущих по международным водам залива. И за любое, даже формальное нарушение запрещать судам проходить дальше в Балтийское море. Или заходить в порты в Крондштадте, Усть-Луге или Санкт-Петербурге. А если россияне откажутся от проверок, им вообще могут закрыть залив.



Прилегающая морская зона Эстонии может полностью перекрыть для россиян Финский залив / скриншот из Google maps

Отдельный привет можно передать той части Балтийского флота, которая в случае одобрения Эстонией такого решения сможет проводить парады разве что от Питера до Выборга. Ну и, конечно же, особенно весело может быть жителям Кенинсберга, которые существуют в руинах и почти не общаются с материковой Россией.

Из-за отсутствия железнодорожного сообщения как такового и дороговизны воздушного, Кремль обеспечивает Кенигсберг именно по морскому пути. В случае же введения близлежащей зоны делать это придется в обход – через Баренцево, Норвежское и Северное моря. А это невероятно повысит себестоимость доставки любых товаров.

Кроме того, это сверхмощно ударит по экспорту российской нефти. Потому что вывозить танкерами свои энергоносители через порт Приморска будет просто невозможно, а россияне вообще ничего не смогут с этим поделать.