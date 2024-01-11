Тренд продолжится, – политолог отреагировал на неожиданное заявление президента Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Таллинне в четверг, 11 января, сделал неожиданное заявление. Он сказал, что выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против России.

Кроме этого, Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Политолог Олег Саакян сказал в эфире 24 Канала, что мы уже слышим подобные заявления от других стран, но с разной степенью решительности.

Интересно Украина давно могла разбить Путина, и Запад упустил лучший шанс выиграть войну, – WSJ

Кто близок к позиции Эстонии

Например, Франция на упреки России в ударах Украины по военной инфраструктуре на Белгородщине ответила, что это право Украины на самооборону и она может бить по территории страны-агрессора согласно уставу ООН. Не подчеркивая каким оружием, но и не акцентируя исключительно на украинском вооружении.

Также высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что нужно рассмотреть возможность Украины отвечать по территории России западным оружием.

Сейчас это слышим от партнеров из Балтии. Думаю, что этот тренд продолжится и разной степени решительности будут делаться такие заявления. Почему? Россия пугает возможностью расширения "театра" боевых действий. В частности, рассказывают о создании буферной зоны на Харьковщине вдоль границы с Россией,

– сказал Саакян.

То есть оккупанты хотят зайти на глубину до 15 километров, чтобы отогнать украинскую реактивную артиллерию от границы. Тогда нам придется выбирать – обороняться или отойти, поскольку значительной долей вооружения нельзя наносить удары по России.

Когда Запад может дать "зеленый" свет

Британское издание The Telegraph пишет, что Украина готовится к российскому наступлению в Харьковской области из-за усиления ударов по территории области. По его информации, усилить воздушные атаки Россия может в преддверии 7 января, а сухопутное наступление начать 15 января.

По мнению Саакяна, на Западе прекрасно понимают такой вероятный ход событий, поэтому уже готовят информационную и политическую основу. В частности, посылаются сигналы России – если она начнет наступать вдоль границы, Украине придется обороняться по ее территории. Тогда у нас "развяжутся руки" по использованию западного оружия, по крайней мере, в пределах той территории, откуда по Украине будут стрелять.

Это абсолютно легальные цели. Ключевое сейчас то, можем применять западное оружие или не можем. Если мы бьем по территории России, нам четко сказали – "не можете". Однако испытания "формулы", когда Россия активизирует боевые действия через границу, этого не происходило. Я бы с этим связывал цепную реакцию, которая будет наблюдаться в ближайшие недели на Западе,

– подытожил Олег Саакян.

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