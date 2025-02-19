Эта война для нас мало значит, - сын Трампа встал на защиту отца и его скандальных заявлений

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении критиковал нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского, обвиняя его в отказе провести выборы. Такие заявления главы США удивили многих украинцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Трампа-младшего в Х. "А он прав, ребята. Давайте прекратим бессмысленные смерти и бесконечные расходы на войну, которая для нас так мало значит", - написал он