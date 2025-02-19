Дональд Трамп-молодший відреагував на слова батька. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Трампа-молодшого в Х.

Дивіться також Переговори в Саудівській Аравії: чи наблизять завершення війни і яку гру веде Путін

Трамп-молодший про заяви батька щодо Зеленского та України

В одній із соціальних мереж президент Дональд Трамп написав пост, де критикував Володимира Зеленського. Він назвав президента України "скромним успішним коміком" та "диктатором без виборів". Окрім цього Трамп зробив заяву про витрати США на війну в Україні, при тому, що Європа начебто витрачає менше своїх коштів.

Син президента США Дональд Трамп-молодший підтримує батька та вважає, що для Сполучених Штатів війна в Україні не має значення.

А він правий, хлопці. Давайте припинимо безглузді смерті та нескінченні витрати на війну, яка для нас так мало означає,

– написав він