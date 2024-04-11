Эти изменения помогут военному руководству, – Зеленский о законопроекте по мобилизации

Во время пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации. По его словам, этот документ – только один из многих, который касается процесса мобилизации.

Пресс-конференцию транслировали в эфире телемарафона, 24 Канал передает основное из нее. Зеленский подчеркнул: он хотел бы, чтобы все понимали – в стране война. К слову, мероприятие состоялось в Вильнюсе, где сегодня Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности.

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Для чего приняли закон о мобилизации

Во время выступления президент несколько раз акцентировал, что мобилизационные процессы продолжались и до принятия закона. С началом войны было введено военное положение, а следовательно и мобилизацию. Она идет в соответствии со сроками законодательства, Верховная Рада продолжала ее каждые три месяца. Поэтому ничего нового нет.

Вокруг мобилизации есть много манипуляций и российских нарративов относительно ее срыва. Однако Зеленский призвал обратить внимание на факты: мобилизация продолжается согласно законодательству военного времени.

Закон о мобилизации, за который депутаты проголосовали утром 11 апреля, является только одним из законов в этой области. Изменения в мобилизацию внесли по запросу военного руководства.

Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству,

– сказал лидер государства.

В частности, есть усиление контроля в отношении уклонистов, также учли вопрос отпусков и ротаций.

Перед голосованием в парламенте выступили военные

Перед тем, как депутаты поддержали закон, в Верховную Раду прибыли командиры бригад. Был и командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Народные избранники аплодировали ему, когда он сказал, что украинские защитники держат оборону из последних сил, поэтому надо проголосовать за документ.

Накануне депутаты поддержали идею пригласить военное руководство в парламент. Называли фамилии Сырского, Баргилевича и Содоля.

Мобилизация – это не только о людях

Военные эксперты напоминают, что мобилизация – это не только люди. Речь идет и о вооружении, и о финансовом обеспечении.

Преимуществом Украины является то, что наши бойцы креативные. Они анализируют, как разворачивалась та или иная битва, делают выводы и могут эффективно поражать врага, который сильно превосходит их количественно.

Но должна быть штатная численность вооружения, которая зависит от поддержки наших партнеров. Иначе Силы обороны будут воевать с врагом так, как он бы этого хотел – численностью, соревнуясь за то, кто может больше мобилизовать.