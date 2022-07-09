Это больное место российских войск, – Мусиенко сказал, что препятствует оккупантам в Украине

оккупанты терпят огромные потери на войне против Украины. Кроме того, за последние 2 недели ВСУ метко уничтожают их склады с боеприпасами. Эксперты говорят, что оккупанты имеют серьезные проблемы с логистикой.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что уничтожение складов с боеприпасами замедляет врага.

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По его словам, судя по тому, как долго детонируют снаряды на уничтоженных складах оккупантов, там все же есть боеприпасы и серьезные боекомплекты.

Мусиенко подчеркнул, что это замедляет наступательную активность русской армии. Они вынуждены решать логистические обеспечения.

Я постоянно говорю, что это (логистика – 24 канал) слабое, больное место и проблема российских войск, которую они не решат в ближайшем будущем. Просто потому, что они не могут,

– заявил эксперт.

Он говорит, что оккупанты не имеют возможности использовать железную дорогу для обеспечения войск.

Мусиенко отметил, что это действительно замедляет продвижение противника.

"Но нужно понимать, что, к сожалению, остановить наступление врага уничтожением складов можно только на определенный период. Ведь российские подразделения найдут, куда разместить склады с боеприпасами", – считает он.

По его мнению, это займет у них время и создаст проблемы, но это полноценно не останавливает наступление оккупантов.

Для того чтобы остановить активность россиян, чтобы они не могли вести какие-либо наступательные действия – нужно бить вглубь территории от 100 и далее километров, уничтожая средний тыл обеспечения,

– заметил Мусиенко.

Он уверяет, что тогда у них будут возникать серьезные проблемы с логистикой, они будут искать пути решения, что позволит нам снять напряжение по артобстрелам украинских городов и уничтожить определенные объекты противника.

Эксперт подытожил, что эта стратегия серьезно замедлит продвижение врага. Также он подсчитал, что на доукомплектование россиянам требуется не менее 3 недель.

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