Нас хотят убить только за то, что мы украинцы, – в ОП отреагировали на удар по Харькову

Утром 6 октября российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Харькове. В Офисе Президента уже отреагировали.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что это борьба за выживание нашей нации против безумного террориста, целью которого является геноцид. Мы должны быть сильными и уничтожать врага.

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"Это борьба за выживание нашей нации"

Россия ведет жестокую войну. Андрей Ермак заметил, что под завалами нашли тело ребенка.

Это борьба за выживание нашей нации против безумного террориста, целью которого является геноцид,

– подчеркнул чиновник.

Руководитель ОП отметил, что мы должны быть сильными и уничтожать врага. Надо активно наращивать мощности, вооружение, чтобы бить агрессора везде. Бороться – единственный выход для нас, отметил Ермак.

Не мы избрали этот путь. Это нас хотят убить только за то, что мы – украинцы,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Ермак добавил, что Украина будет бить очень сильно и восстанавливать справедливость. Вокруг нее должен объединиться мир.

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Кратко, что нужно знать о террористическом ударе россиян по Харькову