Керівник ОП наголосив, що це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид. Тож ми повинні бути сильними і знищувати ворога.

Зверніть увагу Обстріл будинків та загибла дитина: все, що відомо про атаку на центр Харкова 6 жовтня

"Це боротьба за виживання нашої нації"

Андрій Єрмак зауважив, що під завалами знайшли тіло дитини. Росія веде жорстоку війну.

Це боротьба за виживання нашої нації проти божевільного терориста, метою якого є геноцид,

– підкреслив посадовець.

Керівник ОП зауважив, що ми повинні бути сильними та знищувати ворога. Треба активно нарощувати потужності, озброєння, аби бити агресора всюди. Боротися – єдиний вихід для нас, зазначив Єрмак.

Не ми обрали цей шлях. Це нас хочуть вбити тільки за те, що ми – українці,

– підкреслив очільник Офісу Президента.

Єрмак додав, що Україна буде бити дуже сильно та відновлювати справедливість. Навколо неї має об'єднатися світ.

Коротко, що треба знати про терористичний удар росіян по Харкову