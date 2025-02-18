Это будет огромная угроза России: Тимочко объяснил, миротворцы каких стран больше всего пугают врага

Кремль одним из условий окончания войны неоднократно называл отказ Украины от членства в НАТО. Однако сейчас россияне считают, что нужно отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о вступлении Киева в Альянс. Такие требования России появились на фоне заявлений Владимира Зеленского.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, подчеркнув, что президент Украины сказал о необходимости размещения на линии разграничения миротворческого контингента. Именно это заявление Зеленского стало триггером для россиян.

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Это смерть амбициям Путина

Тимочко считает, что для размещения в Украине больше всего подходит военный контингент стран НАТО, поскольку только эти государства совокупно имеют огромную общую армию, которая насчитывает более 3 миллионов личного состава.

Войска НАТО могут совместно работать по проведения миротворческих или военных операций со странами-союзниками или странами-партнерами НАТО.

Если Украину рассматривают как союзника или партнера Альянса, это означает, что для россиян появляется огромная угроза из-за вероятного появления на их границе таких войск,

– подчеркнул он.

Также в России понимают, что европейские страны или страны НАТО могут предоставить Украине военную помощь. К тому же Франция и Великобритания имеют планы относительно возможной отправки своего военного контингента в нашу страну.

Для того чтобы мы не имели никакой законодательной основы для этих инициатив, россияне пытаются разорвать любые международные договоры, на которые Украина могла опираться по применению таких сил,

– пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Россияне, по его мнению, прилагают усилия, чтобы наложить условный мораторий на международные договоры, которые предоставят возможность привлечь войска непосредственно европейских стран НАТО в Украину.

Кроме того, украинское войско уже удачно умеет использовать западную технику. Союзники понимают, в каком количестве их техника зашла в Украину, знают наши логистические пути, базы, какие предприятия могут быть привлечены.

Поэтому появление таких миротворцев на линии фронта означает смерть амбициям Владимира Путина относительно повторной попытки агрессии против Украины в ближайшие десятилетия,

– отметил Иван Тимочко.

Также, если войска стран НАТО появляются на линии разграничения, это означает с 99% гарантией, что Украина станет в ближайшее время членом Альянса. Тогда россиянам в политическом и информационном плане будет чрезвычайно сложно работать.

Отметим, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что России недостаточно, если Украину просто не примут в НАТО. Кремлю нужно, чтобы в Североатлантическом альянсе официально отказались от соответствующих гарантий, которые предоставили в Бухаресте в 2008 году. Иначе, по словам Захаровой, "проблема и в дальнейшем будет отравлять атмосферу на европейском континенте".

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