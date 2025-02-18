Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, наголосивши, що президент України сказав о необхідності розміщення на лінії розмежування миротворчого контингенту. Саме ця заява Зеленського стала тригером для росіян.

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Це смерть амбіціям Путіна

Тимочко вважає, що для розташування в Україні найбільше підходить військовий контингент країн НАТО, оскільки тільки ці держави сукупно мають величезну спільну армію, яка налічує понад 3 мільйони особового складу.

Війська НАТО можуть спільно працювати щодо проведення миротворчих чи військових операцій з країнами-союзниками або країнами-партнерами НАТО.

Якщо Україну розглядають як союзника або партнера Альянсу, це означає, що для росіян з'являється величезна загроза через імовірну появу на їхньому кордоні таких військ,

– підкреслив він.

Також в Росії розуміють, що європейські країни чи країни НАТО можуть надати Україні військову допомогу. До того ж Франція та Велика Британія мають плани щодо можливого відправлення свого військового контингенту в нашу країну.

Для того, щоб ми не мали жодного законодавчого підґрунтя для цих ініціатив, росіяни намагаються розірвати будь-які міжнародні договори, на які Україна могла спиратися щодо застосування таких сил,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Росіяни, на його думку, докладають зусиль, щоб накласти умовний мораторій на міжнародні договори, які нададуть можливість залучити війська безпосередньо європейських країн НАТО в Україні.

Крім того, українське військо вже вдало вміє використовувати західну техніку. Союзники розуміють, у якій кількості їхня техніка зайшла в Україну, знають наші логістичні шляхи, бази, які підприємства можуть бути залучені.

Тому поява таких миротворців на лінії фронту означає смерть амбіціям Владіміра Путіна щодо повторної спроби агресії проти України у найближчі десятиріччя,

– зауважив Іван Тимочко.

Також, якщо війська країн НАТО з'являються на лінії розмежування, це означає з 99% гарантією, що Україна стане у найближчі часи членом Альянсу. Тоді росіянам у політичному та інформаційному плані буде надзвичайно складно працювати.

Зазначимо, що речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росії недостатньо, якщо Україну просто не приймуть у НАТО. Кремлю потрібно, щоб у Північноатлантичному альянсі офіційно відмовились від відповідних гарантій, які надали в Бухаресті у 2008 році. Інакше, за словами Захарової, "проблема й надалі отруюватиме атмосферу на європейському континенті".

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