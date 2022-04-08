Это будет попыткой обойти санкции, – Еврокомиссия предупредила компании об оплате газа рублями

8 апреля 2022 , 10:37
Читати новину українською

Еврокомиссия отказалась оплачивать российских газ рублями и предупредила другие компании. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата рублями будет считаться попыткой обойти санкции.

В Еврокомиссии назвали "риском" оплату газа рублями

Об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции в Швеции. Она сказала, что если какая-то компания попытается оплатить газ рублями, то это будет считаться обходом санкций.

Стоит внимания Европа рано или поздно расширит санкции на российскую нефть и газ, –  Мишель

Также она видит угрозу в маразматической идее Путина платить за газ рублями. По словам фон дер Ляйен, предложенная Россией схема по обмену на рубли при оплате за газ представляется собой риск.

Считаем, что предложение по обмену будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций,
– сказала глава Еврокомиссии.

Россия хочет рубли за газ: коротко

К слову – Эмоциональное решение Путина, – Фурса об оплате за газ в рублях: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема