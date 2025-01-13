У Трампа озвучили "самое четкое представление о плане завершения войны" и его первые шаги: анализ FT

Трамп еще не вступил в должность президента США и не сделал первых заявлений как официальное лицо. Поэтому существует очень много предположений относительно его плана по Украине.

Журналисты считают заявления Волца дающими очень четкое представление о будущих шагах новой администрации. Фактически Волц озвучил план Трампа по завершению войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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СМИ проанализировали заявления Волца об Украине

В девятиминутном интервью ABC News будущий советник Трампа по нацбезопасности высказался о Крыме в том ключе, что Украина вряд ли вернет полуостров себе военным путем. Как и другие оккупированные территории. Мол, следует признать реальность: война закончится дипломатическим путем.

Волц не отвергает необходимость контактировать с Россией. Более того, говорит, что следует установить диалог с Москвой. Пока встречу Трампа и Путина готовят, предлагает начать с телефонного разговора. Он может состояться уже в ближайшие недели – или даже на днях.

Чтобы усадить Путина за стол переговоров, предлагают снять ограничения на дальнобойные удары. И ввести энергетические санкции.

Взамен Украина должна стабилизировать линию фронта перед началом переговоров. Для этого будут просить Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Если украинцы обратились ко всему миру с просьбой поддержать демократию, то и нам нужно, чтобы они поддержали демократию. И они, безусловно, храбро боролись, и они, безусловно, заняли очень благородную и жесткую позицию. Но нам нужно решить проблему нехватки кадров. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какое-то соглашение,

– высказался Волц.

Таким образом, новая администрация США стремится подтолкнуть Киев к снижению возраста мобилизации. Между тем Вашингтон хочет прямых переговоров с Москвой. Но не известно, как в Киеве воспримут такие заявления. Ведь они возлагают на Украину бремя дополнительных жертв безо всяких обещаний дополнительной помощи.