Это был большой пиар, – Буданов назвал самые большие проблемы российской армии.
Источник:НВ
Россия планировала захватить Украину за 2 – 3 дня, но что-то пошло не так – прошли уже 68 сутки, а украинские защитники до сих пор успешно уничтожают оккупантов. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал самые большие проблемы захватнической армии.
Бойцы ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. С начала войны они уничтожили почти 24 тысячи вражеских военных.
Интересно Буданов назвал 2 сценария завершения войны: в одном из них Россия распадается на несколько частей.
Россия тратила деньги на пиар
Буданов отметил, что сейчас выплыли все проблемы российской армии – это был всего лишь крупный пиар.
Все, на что они тратили деньги, это показывать величие русской армии в мире. Сейчас все увидели – нет никакого величия,
– отметил начальник ГУР.
По его словам, невозможно сравнивать военный потенциал России и Украины, который находился перед началом полномасштабной войны 24 февраля. Страна-террористка имела преимущество в 10 раз, а в некоторых показателях даже в 20 раз.
"Однако реальные боевые действия показали реальные проблемы: количественный показатель они имеют, это безусловно, а вот качественного нет. Во-вторых, достаточно низкая мотивация. Те потери, которые они понесли за это время, достаточно сильно на них влияют", – заметил Буданов.
Он добавил, что уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации, а в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации.
"Мне достаточно интересно: как они будут это объяснять собственному народу? Почему для России с ее, как они говорят, первой или второй армией в мире, нужна мобилизация, когда согласно их официальным сообщениям все идет по плану и Украина как военная машина ничего из себя не представляет?", – добавил глава ГУР.
Буданов подытожил, что может предположить, опираясь на определенные факты. По его словам, мобилизацию проведут под призмой того, что Россия воюет с англосаксонским миром, а не с Украиной. Именно в такой парадигме его будут объяснять россиянам.Интересно! В британской разведке сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия направила в Украину 120 батальонных тактических групп. Однако украинские защитники очень качественно обезвреживают российских оккупантов, так что каждое 4-е подразделение захватнической армии не может воевать.
Россия мечтает о любых победах до 9 мая
- Оккупационные войска после позорного бегства с Севера Украины сконцентрировались на Востоке. Активные бои продолжаются в Луганской, Донецкой и Харьковской областях. Захватчики активизируют свои силы, однако украинские защитники героически сдерживают попытки их наступления.
- Ранее экс-представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отметил, что Россия планирует захватить весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе".
- Однако оккупанты уже понесли сокрушительные потери. В то же время в Кремле жалко пытаются скрыть реальную ситуацию. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Путин во время парада объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.
- Правда, по мнению российского оппозиционного правозащитника Марка Фейгина, этого может не случиться. Он отметил, что у России есть плохая традиция с общими мобилизациями – слепая раздача оружия, а Путин этого очень боится.
Стоит посмотреть – трудно считать: потери оккупантов по состоянию на 2 мая